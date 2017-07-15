Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı

Katar ve İngiltere donanmaları Doha'da ortak tatbikat düzenledi.

Katar ve İngiltere deniz kuvvetlerinin başkent Doha'da ortak tatbikat düzenlediği bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz unsurlarının Katar Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat için Doha'ya geldiği belirtildi.

Tatbikatın iki taraf arasında "bölgede güvenliğin sağlanması, kaçakçılık ve terörle mücadele" konusundaki çabanın desteklenmesi için daha önce yapılan savunma iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.