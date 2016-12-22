Katil, darbe gecesi Ankara’yı dolaşmış

Rus elçiyi öldüren polisin telefon sinyallerine ulaşıldı

Çatışmada öldürülen Mevlüt Mert Altıntaş'ın cebinden 155 lira ve polis kimliği çıktı. 15 Temmuz öncesi ve sonrasında saldırganın telefon sinyalleri ilginç ipuçları taşıyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikastle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın vücuduna polisle girdiği çatışmada 19 kurşunun isabet ettiği belirlendi. FETÖ ile bağlantıları tespit edilen Altıntaş'ın 15 Temmuz'un öncesi, görevli olduğu Diyarbakır'dan Ankara'ya geldiği, darbe gecesi kentin değişik noktalarından sinyal verdiği anlaşıldı.

‘KARNIM AĞRIYOR' DEYİP RAPOR ALMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen koordinesinde yürütülen soruşturmada detaylara ulaşıldı. Cinayet günü Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne yakın bir otelde kalan Altıntaş, saldırıdan bir gün önce kendisine koruma süsü vermek için kredi kartıyla 250 lira değerinde siyah bir takım elbise satın aldı. Altıntaş, saldırı gününün sabahında karın ağrısı şikayetiyle hastaneden aldığı raporu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Daha sonra taksi ile otele gelen Altıntaş, satın aldığı takım elbiseyi otel resepsiyonuna vererek ütületti. Sakal traşı olup takım elbiseyi giydi. Silahını doldurduktan sonra yanına 3 yedek şarjör aldı. Otelde birkaç saat kalan saldırgan, saat 17.30 sıralarında yürüyerek sergi salonuna doğru gitti. Polis kimliğini göstererek içeriye girdi. 19.05'te de saldırıyı gerçekleştirdi.

DARBE GİRİŞİMİNDE YİNE RAPORLU…

Saldırganın cep telefonunda 4 haneli pin kodu şifre bulunduğu belirlendi. Cüzdanından 155 lira para ile polis kimliği ve bankamatik kartı çıktı. Savcılık, 11 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında geçici görevle Diyarbakır'a gönderildiği halde FETÖ'cü darbe girişimi sırasında raporlu olduğu ortaya çıkan Altıntaş'ın baz kayıtlarını da incelemeye aldı. Altıntaş'ın darbe sürecinde Ankara'ya geldiği ve başkentin değişik noktalarından sinyal verdiği anlaşıldı.

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“FETÖ'CÜ GENÇ POLİSLER” LİSTESİNDE

Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ismi, Emniyet'teki FETÖ mensubu ‘Genç polisler' soruşturmasından çıktı. Bu soruşturmada ifade veren bir itirafçı, “Mert Altıntaş, cemaat bağlantılı bir personel. İzmir'deki Buca Belediyesi yanında bulunan ışık evine giderdi'' dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 13 Ağustos 2015'te tamamlanan idari raporda, Altıntaş gibi İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan C.S. isimli kişinin ifadesine yer verildi. Rapora göre C.S., Altıntaş'ın da ışık evlerine gittiğini anlattı ancak adını “Mevlut Mert Altıntaş” yerine “Mehmet Mert Altıntaş” olarak söyledi. C. S şu ifadeyi verdi:

“Fetullah Gülen cemaatinin toplantılarına bu seneki eğitim-öğretim yılı başında gitmeye başladım. Beni bu yapıya Kağan B. götürdü. Buca Belediyesi yakınında bulunan eve gidiyordum. Bu evde beni Hamza isimli şahıs karşıladı. O anda yanında Kadir Şamlı, Mehmet Mert Altıntaş, Sercan Başar, Kaan Bülbül ve Ufuk Gül vardı.”



