KAÜ bisiklet yarışında 3. Oldu

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), gerçekleştirilen spor aktivitelerinde başarı sayısını arttırmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen, her gruptan 3 kız, 3 erkek öğrencinin katılması zorunlu olan bisiklet yarışında KAÜ’de yerini aldı. 12 Aralık Salı günü gerçekleştirilen etkinlik, erkeklerin saat 11:00’da, bayanlar ise 12:00’da pedal çevirmesiyle başladı.

Birçok üniversitenin katılım gösterdiği bisiklet yarışında, kızlarda 1:35 dk ile Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) birinci, 14:00 dk ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ikinci, 17:58 dk ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) üçüncü, 22:00 dk ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) dördüncü oldu.

Düzenlenen yarışta KAÜ’nün aldığı sıralama ile ilgili olarak, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Serdar Saydam, gerçekleşen dart turnuvasının ardından bir 3.’lük daha kazanmış olduk. KAÜ olarak spor branşlarında başarılarımıza başarı eklemeye devam edeceğiz şeklinde konuştu.