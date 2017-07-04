Kavurucu sıcaklar gidiyor

Kıbrıs’ta etkili olan ve son 3 günden beri mevsim normalleri üzerinde seyreden kavurucu sıcaklar yurdu terk ediyor.

HABER KIBRIS - YAĞMUR DÜŞER

Meteoroloji Dairesi'nden alınan bilgiye göre mevsim normallerini üzerinde seyreden sıcaklık 3- 4 derece düşüyor. Yaşamı çekilmez hala getiren gölgede 44 derece sıcaklık yarından itibaren düşüyor

Sıcaklık 37-40 derece civarında olacak

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, yarından itibaren hava sıcaklığı 37-40 derece civarında seyredecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerine inecek.

Plajlar doldu taştı

Kıbrıs’ta 3 gündür etkili olan kavurucu sıcaklar plaj işletmelerini yaradı. Plajlar, yerli ve yabancı turistler ile doldu taştı. Aşırı sıcak havalardan bunalan bazı vatandaşlar ise klimalı evlerden çıkmamayı tercih etti.

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