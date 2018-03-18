Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra’yı sevgilisiyle tanıştırdı

Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisi Seda Sevin'i önceki gün Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Kaya ve Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra Çilingiroğlu ile Etiler MeatCo Restourat’ta tanışma yemeği yediler. Mekandan erken çıkan kızı Zehra Çilingiroğlu'nu babası Kaya Çilingiroğlu kapıya kadar uğurladı.

‘ZEHRA’YI ÇOK KOVALAMAYIN’

Kızının sınava gideceğini söyleyen Kaya Çilingiroğlu muhabirlere “Zehra'yı çok kovalamayın, sınavı var yetişmesi lazım” diyerek uyardı. Öte yandan Zehra'nın Porsche model arabası ile kaza yaptığı düşen plakasını cam önüne koyması dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra mekandan sevgilisi Seda Sevin ve oğlu Kaya ile çıkan Kaya Çilingiroğlu kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakarak mekandan ayrıldı.