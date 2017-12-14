Kayalıklarda mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, gece 01.12'de "ALO 158 Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı"nı arayan ve yardım talep eden bir kişi, 60-80 civarında göçmenin denizdeki kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarında bulundu.

Konuyu araştıran Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aramanın Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarından yapıldığını belirledi.

Bölgeye gece 02.00'de hareket eden Sahil Güvenlik botları ve helikopteri, Güvercin kayalıklarında bir lastik bot ile çok sayıda göçmenin olduğunu tespit etti.

Arama kurtarma faaliyetlerine bölgenin sığ ve kayalık olması, gece şartları ile olumsuz deniz koşulları nedeniyle havanın aydınlanması ile devam eden ekipler, mahsur kalan göçmen grubuna iki helikopter vasıtasıyla yiyecek, içecek, battaniye gibi insani yardım ulaştırdı.

Havadan ve denizden operasyon

İlk etapta kayalıklarda bekleyen 5'i çocuk 6 kişi, arama kurtarma timi tarafından çelik halatla helikoptere alındı. Kurtarılanlar, helikopterle Dikili Limanı'na götürüldü.

Bu arada, denizden de başlatılan kurtarma çalışmalarında, kayalıklarda mahsur kalan göçmenler 4 ayrı Sahil Güvenlik botuyla kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Göçmenleri taşıyan lastik botun kayalıklar arasında olduğu görüldü.

İlk sağlık müdahaleleri 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan 15'i çocuk 36'sı yetişkin 51 göçmene kıyıda yiyecek, battaniye gibi malzemeler dağıtıldı.

9 göçmen, tedbir amaçlı Dikili Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarma çalışmalarına bölgedeki balıkçılar da destek verdi.

İlk bilgilere göre, göçmenlerin Afganistan, Suriye, Angola ve Somali uyruklu oldukları öğrenildi.

Arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

Bu arada, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 10.15'te ilk kazazede grubun helikopterlerle kurtarılarak Dikili Limanı'na ulaştırıldığı, 45 göçmenin de bölgede bulunan balıkçı tekneleri desteğiyle kurtarılarak Sahil Güvenlik botlarına transfer edildiği ve limana belirtildi.

Açıklamada, kayalıklarda mahsur kalan 51 göçmenin sağ olarak kurtarılmasına müteakip arama kurtarma faaliyetlerine son verildiği kaydedildi.