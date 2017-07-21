Kayıp kız Türkiye'de!

Babası Torkel Grimsrud, tarafından 27 Nisan’da kaçırılan minik Marie için Kıbrıs genelinde geniş çaplı arama operasyonu başlatılmış Uluslar arası Polis Teşkilatı (INTERPOL) ise "çocuk kaçırma" olayıyla ilgili olarak "Kırmızı Bülten" yayınlamıştı. Politis’in haberine göre, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleri ile Marie Eleni Grimsrud’un Antalya Marina’da bir geminin içerisinde olduğu tespit edildi.

KIBRIS KONFERANSINDA YARDIM TEKLİF ETMİŞTİ

Haberde, Çavuşoğlu’nun Crans Montana’daki Kıbrıs konferansı sırasında, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e çocuğun bulunması için yardım teklif ettiğini yazdı. Çavuşoğlu – Anastasiadis görüşmesinden dolayı konferanstaki toplantılardan birinin 45 dakika geç başladığını yazan gazete, hükümet sözcüsü Hristodoulides’in de Çavuşoğlu’na minik Marie’nin kaçırılmasıyla ilgili soruşturma dosyasını verirken, görüntülerin kameralara yansıdığına dikkat çekti.