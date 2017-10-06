Kayıp Şahıslar Komitesi Paşaköy’de kazı başlattı

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, Paşaköy’de kayıp olarak bildirilen ve Gaziköy’de kalıntılarına ulaşılan 79 kişiye ait geri kalan kalıntılara ulaşmak amacıyla Paşaköy’de kazılara başlandığını açıkladı.

TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Küçük, Paşaköy kayıplarıyla ilgili kazıların daha önce yapıldığını ve 79 kişinin Ercan yakınlarındaki Gaziköy’deki kuyularda bulunarak kimliklendirildiğini ifade ederek, buradan taşındığı tahmin edilen bir kısım kalıntının daha Paşaköy’de arandığını söyledi.

Küçük, Paşaköy’deki çalışmaların hafta başından itibaren devam ettiğini de sözlerine ekledi.