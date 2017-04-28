Kayıp Şehit Salim Hasan Rifat Askeri törenle toprağa verildi

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı kazı çalışmaları sonucu kalıntılarına rastlanan Kayıp Şehit Salim Hasan Rifat düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki törene Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekilleri Zorlu Töre ve Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Destek Komutanlığı’ndan Piyade Albay Saffet Doğan ve Bakım Albay Kadir Küpçü, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, askeri ve sivil zevat, Rifat’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Salim Hasan Rifat’ın naşı kortej eşliğinde mezar başına taşındı, daha sonra saygı duruşu ve saygı atışı gerçekleştirildi.

Tabutun sarılı olduğu bayrağın asker tarafından şehidin yengesi Gülten Üstüntaş’a teslim edilmesiyle tören sona erdi.

ERSAN

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan törende yaptığı konuşmada, 309 Kıbrıslı Türk kaybın henüz bulunmadığını belirtti.

Savaşlarda çok büyük acılar çekildiğini ve Adada artık savaş istemediklerini söyleyen Ersan, 14 Ağustos’ta Atlılar ve Muratağa’da şehit edilen Kıbrıslı Türklerin defin işlemlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.