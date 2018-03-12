HABER KIBRIS

Kayıp Zeynep aranıyor!

Zeynep Ramazan’dan haber alınamıyor

12/03/2018

Kayıp Zeynep aranıyor!
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eynep Ramazan’dan haber alınamıyor Mağusa’da dün kaybolan 14 yaşındaki Zeynep Ramazan’dan haber alınamıyor. Ramazan, dün saat 23.00 sıralarında kaldığı evden ayrıldı ve henüz evine geri dönmedi. Arkadaşları ve birçok duyarlı vatandaş Zeynep Ramazan’ın bulunması için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor. Konu ile ilgili Zeynep Ramazan’ın arkadaşlarından öğrenilen bilgiye göre, Zeynep Ramazan annesi ile birlikte Mağusa’da yaşıyordu. Ramazan, Pazar sabahı bir arkadaşına gitti ve onda kalan eşyalarını topladı ve bir daha onu gören olmadı. Arkadaşları Zeynep Ramazan’ın telefonunun da geçtiğimiz günlerde çalındığını söyledi. Polisin Zeynep Ramazan’ın bulunması için çalışmaları sürüyor.
 

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TAGS: Kayıp Zeynep aranıyor!, Zeynep Ramazan
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