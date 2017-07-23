Kaymaklı, Emeka’yı getiriyor

Küçük Kaymaklı, son olarak Türkiye Bölgesel Amatör Lig’de Ezine Spor forması giyen 26 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Emeka Jude Ezeonu’yu denemek için 27 Temmuz’da adaya getiriyor

Okan KARADEMİR

Süper Lig’in yeşil siyahlı kulübü Küçük Kaymaklı, yabancı transferde harekete geçiyor.

Başkent ekibi, bir yandan bonservisi Yenicami’de olan Ugandalı yıldız golcü Geoffrey Massa konusunda yoğun çaba harcarken bir yanda da diğer mevkiler için yabancı oyuncu arayışı içinde.

Teknik direktör İltaç Karayel, yabancı transferlerin bir an önce belirlenmesini isterken Küçük Kaymaklı yönetimi, daha önce Türkiye Bölgesel Amatör Lig’de Kilis Belediyespor, Sakıcı İnşaat Şenyurtspor, Çorlu Kültür Spor ve son olarak da Ezine Spor’da forma giyen 26 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Emeka Jude Ezeonu’yu gündemine aldı.

Geride kalan sezonda Ezine Spor’da 25 maçta 3 gol kaydeden Emeka yaptığı 15 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

Yeşil siyahlılar, orta sahadaki oyun kurucu yönü ve pas özellikleriyle ön plana çıkan Emeka konusunda menajer Agah Sarıtaşlı ile görüşerek oyuncuyu denemek istediği öğrenildi.

Menajer Agah Sarıtaşlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Emeka’nın Küçük Kaymaklı’da denenmek üzere 27 Temmuz Perşembe günü adaya geleceğini söyledi.