Kaza yapınca araçtaki çocuğunu zorla kaçırdı

Boşanma aşamasındaki eşini araçla takip eden A.Y, karısı kaza yapınca araçtaki çocuğunu zorla kaçırarak kayıplara karıştı

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen kaza sonrası filmleri aratmayacak bir kaçırma olayı yaşandı. Kaza, saat 19.30 sularında Bayhan Yayar’ın yönetimindeki KC 110 plakalı araçla Ortaköy 5. Sokakta doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Yüzbaşı Tekin Yurdabak caddesine girdiği an o esnada Kuzey istikametine doğru seyreden Cansu Bayram Pelge yönetimindeki CK 509 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi.

Eşini takip eden A.Y kaza yapan araçtan çocuğunu kaçırdı

Bu arada kazadan önce Beyhan Yayar’ı aracıyla takip eden boşanma aşamasındaki eşi A.Y, kazanın olduğu sırada annesiyle aynı araçta bulunan 8 yaşındaki kızlarını zorla kaçırarak kayıplara karıştı. Polis A.Y ve küçük kızı bulmak için operasyon başlattı.

Ahmet İkidereli - Yeni Bakış