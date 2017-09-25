Kaza yaptı, uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen trafik kazasının ardından polis tarafından araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki M.A.(E-27) Gazimağusa –Lefkoşa Anayolu’nda aracıyla Lefkoşa’ya doğru gittiği sırada Düzova yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazada yaralanan M.A. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kaza yerine giderek, aracında bulunan yaklaşık yarım gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aldığı sırada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Araçta yapılan aramada yaklaşık 200 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan N.A.’nın (E-32) tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

N.A. tutuklandı.