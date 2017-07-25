Kazalara karışan araçların birçoğu kiralık araç

KKTC’de geçerli sürüş ehliyetine sahip olan herkes parasını ödemek koşulu ile araç kiralayabiliyor. Son yıllarda meydana gelen trafik kazalarına bakıldığında ise, kazaya karışan kiralık araç sayısı oldukça fazla.

Devrim DEMİR - HAVADİS

KKTC’de son yıllarda meydana gelen trafik kazalarına bakıldığında bu kazalara karışan araçların birçoğunun kiralık araç olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Ülkede okumaya gelen birçok öğrenci toplu taşımacılık olmadığı için araç kiralamak zorunda kalırken, ülke trafik kurallarına hâkim olmayan sürücüler ölümlü kazalara ya kurban gidiyor ya da öldürüyor.

Kiralık araçların trafikte terör estirmesine rağmen önlem alınmamaya devam ediyor.

Ülkemizde araç kiralamak için KKTC’de geçerli sürüş ehliyetine sahip olmak yetiyor.

Bu araçları kiralarken ilgili şirkete sunulan ehliyetlerin sahte olup olmadığı ise bilinmiyor.

Bazı kiralık araç şirketleri aracı kiraladığı kişinin 25 yaş üstü olması koşulunu da gözetirken birçoğu sadece kiralama işlemini yapacak kişinin ehliyetinin olup olmamasına ve parasına bakıyor.

Denetim yok

Şirketlerin araç kiralama sözleşmelerinde, “Aracı, kiralayan kişiden başkası kullanamaz” ibaresi olsa da bunun denetimi resmi makamlarca yapılmıyor.

Kiralık araç sürücülerinin ehliyetlerinin sahte olup olmadığı, aracı süren kişinin kiralayan kişi olup olmadığı ve aracın gerçekten kiralanıp kiralanmadığı ise ya rutin trafik kontrollerinde ya da herhangi bir trafik kazası sonrasında yapılan polis soruşturmasında netlik kazanabiliyor.

Öğrenci ve turist ağırlıklı

KKTC’de araç kiralayanların üçte ikisi ülkede geçici olarak ikamet edenler.

Ülkemizde toplu taşımacılık sisteminin oturmuş olmaması kişileri araç kiralamaya iterken, kiralık araç sürücülerinin çoğunluğunu ülkemizde geçici olarak bulunan turist ve öğrenciler oluşturuyor.

Kaza nedenleri…

KKTC’de kiralık araç sürücülerinin yaptığı veya sebep olduğu trafik kazalarının nedenleri ise yol kusurlarını bilmeme, kullanmış olduğu aracın özelliklerine yabancı olma, ülkenin trafik kurallarına tamamı ile hakim olmama, trafik şeritlerini bilmeme, aracı hor kullanma, sürat, dikkatsizlik şeklinde sıralanıyor.