Keçiboynuzu unu düzenli tüketilirse…



Keçiboynuzu ununun düzenli tüketimi, kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. İşte yapılan araştırmaların sonuçları...

Kan kolesterol düzeyinin normalin üzerinde olduğu durumda düzenli olarak keçiboynuzu unu tüketilmesi üzerine yapılan bir çalışmada, kan kolesterol düzeyi ve LDL kolesterolü (kötü kolesterol) üzerine olumlu sonuçlar elde edildi. Yapılan çalışmalarda, su, süt veya yoğurda katılarak keçiboynuzunun 2 ay tüketilmesi sonucunda kolesterol değerlerinin normale döndüğü gözlendi.





