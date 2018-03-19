Kelle’den Hükümet’e Eleştiri

Hüseyin Çavuş Kelle, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, hem akaryakıt zammına, hem de sektördeki sorunlara değinerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı kuraklığın ve kaba yem ihtiyacının belirlenmesi için çalışmaya çağırdı.

2016-2017 üretim sezonunda yaşanan bölgesel kuraklık ve verim kaybı sorunlarının halen çözülmediğini savunan Kelle, üreticilerin bu dönem de kuraklıkla yüz yüze olduğunu belirtti.

Üreticinin akaryakıt zammından etkilenmesinin ancak tarımda renkli mazota geçilmesiyle önlenebileceğini kaydeden Kelle, hükümetin akaryakıta iki ayda iki kez zam yaptığını belirterek, bunu eleştirdi.

Hüseyin Çavuş Kele, kuraklık konusundaki açıklamalarında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na “Genel Tarım Sigortası Fonu bir an önce Zarar Tespit Komisyonu kurmalı, kuraklığı derecesi ve bundan etkilenen bölgeler tespit edilmeli” diyerek çağrı yaptı.

Kelle, doğacak kaba yem ihtiyacına karşın bakanlığın belli bölgelerde sano biçilmesine izin vermesi gerektiğini vurgulayarak, ülkenin tohumluk ihtiyacını karşılayacak potansiyeli olan arazilerde biçimin önüne geçilmesini istedi.

Kelle, kaba yem ihtiyacının süratle belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini de vurguladı.

Hüseyin Çavuş Kelle, “Sadece ithal arpa ve kaba yemin sübvansiye edilmesiyle değil ülkemizde yetiştirilen arpa ve kaba yemin de desteklemesi, bu konuda günün koşullarına uygun düzenleme yapılması gerek” dedi.