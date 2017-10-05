Kemal Saraçoğlu Vakfı Seminerler Dizisi Namık Kemal Lisesi’nde Başladı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 2017-2018 Eğitim yılı Kanser ve Sağlıklı Beslenme konulu seminerlerine Namık Kemal Lisesi ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 4 Ekim tarihinde 10 okulda sürdüreceği eğitim seminerlerinin birincisini Namık Kemal Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerle gerçekleştirdi. Yar. Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç tarafından gerçekleştirilen seminer öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Yar. Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç, seminerde öğrencilere sağlıklı yaşamanın önemini vurgulayarak, kanser hastalığının ne olduğunu ve bu hastalıktan nasıl korunulması gerektiğinin yollarını anlattı. Semineri heyecanla dinleyen ve büyük ilgi gösteren öğrenciler, sorular ve cevaplarla anlatılanları pekiştirdiler.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, organize ettiği eğitim seminerlerinde, kanser hastalığıyla mücadelenin önemini ve kanserden korunma yöntemlerini genç nesillere aktarmaya devam edeceği kaydedildi