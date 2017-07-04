Kemal Saraçoğlu Vakfı 125 Üyesi İle Harika Bir Tatil Gerçekleştirdi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, her sene üye çocuklarına ve ailelerine yönelik düzenlediği yaz tatillerinin bir yenisini geçtiğimiz haftasonu büyük bir keyif ve eğlence havasında gerçekleştirdi.

Vakfın, üye çocuklarına yönelik her yıl organize ettiği tatillerin amacı, moral ve motivasyonu artırıp aileler arası dayanışmayı sağlamaktır. 125 kişilik kafile ile bu yıl 18.si düzenlenen tatil, Merit Cyprus Gardens’da gerçekleştirilmiştir. Tatilde hem çocuklar hem de aileler yaşadıkları bu zorlu süreçten bir nebze de olsa uzaklaşarak birlikte keyifli bir haftasonu geçirdiler. Çocuklar ve aileleri vakıf tarafından kendileri için organize edilen bu tatilden çok mutlu olduklarını ve böylesi etkinliklerin onlara motivasyon sağladığını ifade ettiler.