Kemoterapi gelecekte daha az kullanılacak

Tıbbi Onkoloji ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin kanserde güçlü bir bağışıklık sisteminin çok önemli olduğunu, immünoterapi gibi yöntemlerin gelecekte daha fazla, kemoterapinin ise daha az kullanılmaya başlayabileceğini belirtti.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenleri anlatan Prof. Dr. Sezgin şunları söyledi, "Düzenli egzersiz, gece yeterli ve düzenli uyku, stres ile depresyonun azaltılması, dengeli beslenme, bitkisel destek tedavileri tekrarlama riskini azaltabilir. Kalınbağırsak kanseri nedeni ile tedavi olmuş hastaların haftada 1-2 avuç fındık, ceviz ve fıstık gibi kuruyemişlerle omega-3’ den zengin balıkları tüketmeleri tekrarlama riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Tekrarlama riski çok yüksek hastalarda immunoterapi tedavilerinin koruyucu yararının olabileceği yönünde bilimsel kanıtlar geliyor. Örneğin MSI yüksek olan, PD-L1 proteini veya GM3 gangliyozit salgılayan kanser hücrelerine sahip hastalarda bağışıklık sistemi ilaçları veya kanser aşıları tekrarlama riskinin azaltılmasında yardımcı olabilir. Kişniş, kakule, karahindiba, tıbbi papatya probiyotik, zencefil, sarımsak ve zerdeçal bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ancak hamileler, emzirenler, çocuklar ile ilaç kullananlar doktorlarına danışmalıdır."

Kanser hücresinin kendisini öldürme yeteneğine sahip bağışıklık sistemi hücrelerinin çoğalmalarını ve işlevlerini engelleyen bazı proteinleri salgıladığını belirten Prof. Dr. Sezgin, bu proteinlerin etkilerini engelleyen ilaçların günümüzde immünoterapi olarak adlandırılan tedavilerin önemli bir kısmını oluşturduğunu belirtti ve sözlerini şöyle noktaladı, "Kanser tedavisinde en önemli sorun, kanser hücrelerinin tedavilere karşı kendilerini savunmak için protein ve enzim salgılama yetenekleridir. Bu sayede kanser hücreleri tedavilere rağmen hayatta kalmanın bir yolunu bulabilmektedir. RF derin doku hipertermisi doğrudan kanser hücrelerine 42-44 santigrat derece ısı iletilmesini sağlayan bir yöntemle sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserin savunma sistemini bozulmasına, kanser tedavisinin yararının arttırılmasına yardımcı olur. Ayrıca ısıya karşı kanser hücrelerinin salgıladığı HSP-70 gibi proteinler de bağışıklık sisteminin kansere karşı mücadelesine yardımcı olur. Onkolojik tedavilere yanıtsız ileri evre kanserde tıbbi tedaviye yardımcı hipertermi eklenmesi ile kanser hücrelerinin tamamen yok edildiği bir vaka bilimsel kongrede sunulmuştur."