Kemoterapi Tatile Engel Değil

Kanser tedavisi gören hastalar ve yakınları için tatil planları hep soru işaretleriyle geçer. Enfeksiyon riskleri, kalabalık ortamlar, vücut direncinin düşmesi, kronik hastalıklar kanser hastaları için tatilde risk oluşturabilir. Liv Hospital Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Duygu Derin kanser tedavisi alan hastalar ve yakınları için tatil yeri ve seyahati ile ilgili önerilerde bulundu.

Aşırı kalabalıktan kaçının

Kemoterapi bağışıklık sistemlerini zayıflattığı için kanser hastaları daha kolay mikrop kapar. Bu nedenle kemoterapi görmekte olan veya kemoterapisi henüz bitmiş kanser hastaları tatil yapmak için seçecekleri mekanın temiz ve çok kalabalık olmaması önemlidir. Ateşlenme veya benzeri bir sorun halinde müdahale yapabilecek tıbbi hizmete kolay ulaşılabilinmesi de önemlidir.

Rahat bir ulaşım aracı seçin

Onları çok yormayacak, rahat ve fazla kalabalık olmayan bir ulaşım aracı kullanılması önerilir. Kendi özel araçları veya yol çok uzunsa, yolculuğun kısa sürmesi açısından, uçak uygundur.

Meyve sebzeleri çok iyi yıkayın

Kanser tedavisi gören hastaların iyi pişirilmiş, temiz hazırlanmış ve sunulmuş, açıkta uzun süre bekletilmemiş (Sıcakta yiyeceklerde kolayca bakteri ürer) yiyecekler tüketmeli. Açık büfe yemeklerinin üstü kapalı olmalıdır. Meyvelerin kabukları soyulmalı veya çok iyi yıkandıktan sonra yenmelidir. Salatalar nasıl yıkandığından emin değilsek alınmamalıdır. Kremalı tatlılar sıcakta çabuk bozulur, uzak durulması önerilir. Hazmı kolay, sulu gıdalarla beslenin.

Mümkünse güneşlenmeyin

Kemoterapi almakta iken güneşe maruz kalınırsa ciltte leke oluşabilir. Bu nedenle kemoterapi almakta olan hastaların güneşlenmemeleri istenir. Mecburen güneşe maruz kalacakları durumlarda ide yüksek koruma faktörlü kremleri kullanmaları önerilir.

Havuza değil, denize girin

Kemoterapi sırasında temiz denize girmekte sakınca yoktur. Ancak havuza girmek mikrop kapmasına neden olabileceği için önerilmez.

Bol sıvı tüketin

Yaz mevsiminde kemoterapi alan hastaların sıvı ihtiyacı daha çok artar. Bu yüzden bol sıvı tüketmek çok önemli. Çok sıcak saatlerde dışarıda gezmeyip istirahat etme, güneşten korunmak, dışarıda bekletilmiş, temizliğinden kuşku duydukları gıdaları tüketmemek gerekir.

Terletmeyen hafif kıyafetler giyin

Giysi kısmına terletmeyen ve üşütmeyen, kemoterapi almakta ise güneşten koruyacak şekilde vücudu kapatan giysiler tercih edilmelidir.