Kendi haline bırakın (Siyasetçiler can derdinde)

Yazının son sözünü baştan söylüyorum;

Tahsin Ertuğruloğlu’nu kendi haline bırakınız.

Her daim ilgi çekmek için haşarılık yapan çocuklar gibi davranıyor.

İlgi istemesinin nedeni kuşkusuz ki vardır.

Birincisi, pek yakında yapılacak olan milletvekilliği seçimleridir.

Kendince “şahinvari” açıklamalarla milliyetçi kesimin oylarını almaya çalışıyor.

İkincisi, Ulusal Birlik Partisi içindeki iktidar kavgasıdır.

Her daim emirlerinde olduğu Ankara’daki “bazı yeni millici çevreler” Tahsin Ertuğruloğlu’na “yürü de UBP’ye başkan, KKTC’ye Başbakan olacak adamsın” gazı veriyorlar.

O da millicilere hoş görünmek için zavallı yaşlı Rumları tokatlıyor, Akdeniz’de petrol arayan ABD gemilerini vuruyor, yapması gereken iş olan dışişlerini Ankara’ya bağlıyor falan.

Ve böylece kendi dümenini kuruyor.

Alet olmamak için kendi haline bırakılması elzemdir.

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Bu açıdan bakıldığında UBP Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün ciddi bir sorunu vardır.

Bir kere şu öngörüyü paylaşmakta fayda vardır ki Hüseyin Özgürgün başkanlığındaki UBP nerdeyse tüm anketlerde birinci parti çıkmaktadır.

Anketlerin doğruluğu elbette tartışma konusudur.

Birçoğunun sırf para söğüşlemek için yapıldığı da bilinmektedir.

Ötesinde hükümet icraatlarının akıl almaz bir şekilde kötü olduğu herkesin malumudur.

Fakat Özgürgün nasıl bir düzenek kurdu ise muhalefet değil, UBP ve aslında kendisi önde gitmektedir.

Bu öngörüyle birlikte Özgürügn’ün en ciddi rakibi muhalefet değil parti içi ihtirasları olan ve “millicilerin” dolduruşuna gelen yakın mesai arkadaşları olduğu gün gibi ortadadır.

Halkın oyu ile safdışı bırakılamayacak bir Özgürgün elbette parti içi entrikalarla ortadan kaldırılabilir.

UBP’nin tarihi de böylesi örneklerle doludur.

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Seçim tarihinin açıklanması ile birlikte siyaset ve siyasiler artık ön plana çıkacaklardır.

Hükümette olanlar, yeniden seçilebilmenin hırsıyla bütün devlet olanaklarını kullanacaklardır.

Muhalefettekiler eleştiri çıtasını yükseltecekler, bazen doğru olmayan bilgilerle seçmeni cezbetmeye çalışacaklardır.

Bu dönemde olmayacak bir tek şey vardır.

Vatandaşın sorunlarını çözmek için yapılması gereken icraat.

Artık kimse icraat beklemesin.

Çünkü siyasetçiler can derdine düştü bir kez…