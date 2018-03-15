'Kendime aldım, kızımı koyacağım'

MİNA Başaran'ın cenazesi, 8 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Faruk Başaran'ın mezarının yanına defnedilecek.

Sabah'ın haberine göre kızının Göktürk Mezarlığı'nda babasının kabrinin yanı başına defnedilmesini isteyen baba Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.

Mina Başaran, Burcu Urfalı ve Sinem Akay bugün ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Camisi'nde, Eda Uslu öğle vakti Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Aslı İzmirli ve Ayşe And yine öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde, Melike Kuvvet öğle vakti Konya Karatay'daki Hacı Veis Camisi'nde, Zeynep Coşkun da Bursa'da yarın öğle vakti Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanacak. Facia kurbanlarından Jasmin Buruh Siloni ve Liana Hanenah'ın cenazeleri bugün Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AİLE ÇELENK İSTEMEDİ

Kaza kurbanlarından Sinem Akay'ın ailesi gazeteye verdiği ilanda "Canımız Sinem Akay'ı çok genç yaşta kaybettik. Üzüntümüz derin, acımız sonsuzdur" ifadelerini kullandı. Aile çelenk gönderilmemesini, dileyenlerin bağış yapmasını istedi.

AİLEDEN DUYGUSAL MESAJ

Kaza kurbanlarından Ayşe And'ın ailesi kızlarına "Ayşe'miz bize verilen bir hediye idin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Yolun, mekânın ışıklarla dolu olsun. Allah'ın rahmeti üzerinden hiç eksilmesin. Tekrar buluşuncaya dek kuğu boyunlumuz" sözleriyle veda etti.

Aile çiçek göndermek isteyenlerin TEGV'e bağışta bulunmalarını istedi.

Ayşe And'ın nişanlısı ise "Canımın içi, biricik Ayşe'mi hayatının baharında, hayallerimizi yaşayacakken ebedi yolculuğuna uğurlamak zorunda kaldım. Hayatıma kattığı tüm güzellikler için teşekkür ederim. Ayşe seni çok seviyorum. Dualarım hep seninle" ifadelerini kullandı.

ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ

Liana Hananel'in ailesi cenazeye çelenk gönderilmesi yerine hayır kurumlarına ya da Liana Kalma Hananel anısına Ulus Okulu U.Ö.M.L'ye bağış yapılmasını istedi. Korkunç kazada hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Liana Hananel'in cenaze töreni bugün saat 12.00'de Ulus Musevi Mezarlığı'nda düzenlenecek.

ACI SÖZLER

Jasmin Baruh Siloni'nin ailesi ise kızlarının ardından şu sözlerle veda etti: "Ailemizin gözbebeği, yaşam sevincimiz, biricik, aşkım, kızımız, ablam, canımız her şeyimiz Jasmin Baruh Siloni'yi elim bir uçak kazasında kaybettik. Acımız sonsuzdur."

Genç kadının cenazesi bugün 13.30'da 2. Ulus Eşkenaz Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Aile çelenk gönderilmemesini, hayır kurumlarına bağış yapılmasını istedi.