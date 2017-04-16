Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bara eğlenmeye giden Muhammed Emin Rençber, 3 kişinin cep telefonlarını çalma suçlamasıyla tutuklandı. Rençber, kendini savunurken alkole sığındı

Havadis/Nadire BAHADİ

Muhammed Emin Rençber isimli genç “hırsızlık” suçlaması ile tutuklanarak dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Reçber önceki gece Lefkoşa’da eğlenmek için gittiği bir barda 3 ayrı müşteriye ait cep telefonlarını çalmakla suçlanıyor.

Mahkeme, polisin başlattığı soruşturma nedeni ile zanlı Muhammed Emin Rençber’in 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Cep telefonları evinde bulundu

Mahkemede olay ile ilgili ifade sunan polis memuru Aykut Özkan zanlı Muhammed Emin Rençber’in 14 Nisan tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Garfield Bar” isimli işyerinde, müşteri olarak bulunduğu esnada yine aynı yerde müşteri olarak bulunan 3 kişiye ait cep telefonlarını çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının evinde tespit edildiğini söyleyerek çalınan cep telefonlarının da evde bulunduğunu belirtti.

Zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini belirten Özkan, telefonlardan birinin sahibinin bulunduğunu ancak diğer iki telefonun henüz sahibine ulaşılamadığını belirtti.

Zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğuna dikkat çeken polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Alkole sığındı

Mahkemede söz alan zanlı Muhammed Emin Rençber aşırı alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söyleyerek pişman olduğunu belirtti.