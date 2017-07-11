Kendini vahşi batıda sandı

Değirmenlik köyünde, arsa meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Osman Berber ve Murat Şerifoğlu arasında başlayan kavgada silahlar konuştu. Öfkesine yenilen Şerifoğlu, 3 kişiye av tüfeği ile ateş etti. Berber ve eşi hafif yaralı

Devrim DEMİR - Havadis

Değirmenlik köyünde, arsa meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Osman Berber ve Murat Şerifoğlu arasında başlayan kavgada silahlar konuştu.

Öfkesine yenilen Şerifoğlu, 3 kişiye av tüfeği ile ateş ettiği gerekçesi ile tutuklandı.

Şerifoğlu, tutukluluk talebi ile dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

İki kişi hafif yaralandı

Mahkemede ifade veren polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü huzurda bulunan zanlı Murat Şerifoğlu’nun 9 Temmuz tarihinde saat 19.45 raddelerinde önceden aralarında arsa konusunda husumet bulunan Osman Berber’in kendi arazisi içerisine balya koyduğu gerekçesi ile Berber’e yardım için orada bulunan İbrahim Demiralp ile tartışıp kavga ettiğini söyledi.

Polis, kavganın akabinde ikametgâhına giden zanlı Şerifoğlu’nun evinden almış olduğu av tüfeği ile Demiralp’a doğru 30 metre mesafeden iki el ateş ettiğini belirtti.

Polis memuru Ömürlü Demiralp’ın olaydan yara almadan uzaklaştığı sırada zanlının sesleri duyup gelen Osman Berber ve eşi Hanife Berber’e de yaklaşık 38 metrelik mesafeden iki el ateş ettiğini ve açılan ateş sonrası Osman Berber ve eşi Hanife Berber’in hafif şekilde yaralandığını ifade etti.

Berber serbest

Değirmenlikte arsa kavgası yüzünden çıkan kavgada tutuklanan Osman Berber ve İbrahim Şerifoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan, zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, KKTC vatandaşı ikişer kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Soruşturma devam ediyor

Polis, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde “katle teşebbüs”, “yaralama” ve “kanunsuz patlayıcı madde tüfek “ taşıma olmak üzere soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.