Kent parkına “hayır” imam hatibe “evet”

DİKKATE ALMADILAR: İmam hatip lisesi yapılması için Türk Maarif Vakfı’na kiralanan 70 dönümlük arazinin 6 ay önce Girne’nin tek yeşillik alanı olarak Girne Belediyesi tarafından kiralanması talebi dikkate alınmadı. Vakıflar İdaresi, belediyenin bu talebini görmezden geldi

BÖLGE KALDIRMAZ: Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bölgenin böyle bir okulu kaldıracak derecede ne trafik altyapısı ne de bölgedeki yol altyapısının olduğunu söyledi. Güngördü, “Vakıflar İdaresi’ne haziran ayında buraya bir büyük ölçekli bir park yapma önerisi ile gittik. Ancak Vakıflar’dan bize hiçbir şekilde geri dönüş olmadı” dedi

ARAZİNİN GEÇMİŞİ DE VAR: Vakıflar İdaresi’ne ait mal ile ilgili geçmiş yıllarda eski yönetim ve müdür tarafından da bu kez otel yatırımı için verilmeye çalışıldığı ancak bölge halkının gerçekleştirdiği eylemler sonucu bu kararın iptal edildiği öğrenildi

Havadis/ Bertuğ TOPAL

Vakıflar İdaresi tarafından Türkiye Maarif Vakfı’na üzerine imam hatip lisesi yapılması için kiralanan ancak henüz Bakanlar Kurulu’ndan onaylanmayan Ozanköy ile Bellapais arasında bulunan 70 dönümlük arazinin 6 ay önce Girne Belediyesi tarafından da kiralanmak istendiği ortaya çıktı.

Girne Belediyesi tarafından bölgeye büyük bir park kazandırılmak amacıyla Vakıflar İdaresi’nden talep edilen 70 dönümlük arazi için Vakıflar İdaresi’nden ret veya kabul cevabı verilmediği ifade edildi. Aynı arazinin imam hatip lisesi yapımı için Türkiye Maarif Vakfı’na verilmesi ciddi tepkilere neden oldu.

Havadis’in “Girne’nin kalbine imam hatip” başlıklı manşetiyle duyurduğu haber dün gündemi meşgul etti. Ozanköy ile Bellapais arasındaki arazinin imam hatip lisesi yapımı için Türk Maarif Vakfı’na verilmesi kararı, gerek siyasi partiler gerekse öğretmen sendikaları tarafından ciddi şekilde eleştirildi.

Girne Belediyesi de istedi

Girne Belediyesi 21 Haziran 2017 tarihinde Ozanköy ile Bellapais arasındaki arazinin büyük ölçekli bir park yapılması amacıyla kendilerine kiralanması talebini Vakıflar İdaresi’ne iletti. Yapıloan yazılı talep yazısı ile Girne’ye yeni bir park kazandırılmak istense de sonuç olumsuz oldu.

Vakıflar cevap vermedi

Girne Belediyesi’nin mevcut arazinin park yapılması amacıyla kendilerine kiralanması talebi Vakıflar İdaresi tarafından kaale bile alınmadı. Vakıflar İdaresi’nin Girne Belediyesi’ne ne yazılı ne de sözlü bir cevap vermediği ifade edildi.

İşte talep yazısı

İşte Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün Vakıflar İdaresi’ne yazmış olduğu talep yazısı: “Girne kentindeki hızlı yapılaşma ve gelişmeler artan nüfusu, kentteki öğrenci sayısının günden güne artması sonucunda kentte yaşayan insanların yeşil alan ve rekreasyon ve dinlenme alanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Bu nedenle Girne’de kent ölçeğinde büyük bir yeşil alan ve rekreasyon alanlarının düzenlenmesi konusu aciliyet oluşturmaktadır.

Yaptığımız araştırmada Vakıflar İdaresi’ne ait Girne Ozanköy toprağında Pafta/Harita: XII/29.E.1 parsel:348 bu amaca çok uygun bir arazi olduğunu belirlemiş bulunuyoruz.

Belediye olarak söz konusu araziye yukarıda belirtilen nedenlerle talip olduğumuzu, olumlu bakmanız halinde belediye olarak kendimizin düzenleyebileceğimiz gibi Vakıflar İdaresi ile işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, saygılarımı sunarım.”

Güngördü: İmar planı olsa böyle olmaz

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Havadis’e yaptığı açıklamada Girne’yer imar planının getirilmesinin neden önemli olduğunun bu gibi olaylarla gün yüzüne çıktığını ifade ederek, imar planının olması durumunda hangi bölgenin ne ihtiyacı olduğunu rahatlıkla gözükeceğini belirtti.

“Ciddi trafik yükü olur”

Güngördü, Vakıflar İdaresi’nin imam hatip lisesi yapılması için Türk Maarif Vakfı’na verilmesinin bölge için ciddi bir trafik yükü oluşturacağını ifade ederek yol altyapısının da böyle bir yatırım için uygun olmadığını söyledi. Güngördü, “Burada herkes mali gücüne göre villalar yaptı. Bu bölgeye bir yük gelecek. Buraya kaç öğrenci alacaklarını bilemiyoruz. 1-2 yıl içerisinde 500 öğrenci gelecekse servisler girip çıkacak. Bunu yaparken bir planlama onayı olmalı. Şehircilik bu işi ciddi etüt etmeli. Bölgeye bir çok eksi getirecek” dedi.

“Mümkün ise başka bir noktaya yapılmalı”

Güngördü, imam hatip lisesinin mümkün ise başka bir noktaya yapılmasını isteyen Güngördü, bu bölgeye böyle bir yatırımın bölgeyi kötü etkileyeceğini belirtti. Güngördü, yapılacak olan yatırımını dini olmasına karşı bir tepkileri olmadığını sadece o büyüklükte bir projenin oraya fazla geleceğini söyledi.

“Park yapmak istedik, cevap gelmedi”

Güngördü, “Vakıflar’dan kent ölçeğinde büyük bir park yapmak için bu araziyi talep ettik. Hatırlıyorsunuzdur özel bir girişimciye daha önceki vakıf başkanı tarafından otel yapılması için burası kiralanmak istenmişti. Bölge halkı o dönemde eylemler yapmış ve bunda yapılmıştı. Biz ise kent ölçeğinde Vakıflar ve belediye işbirliği ile park yapmak istedik. Bizim bu talebimiz dikkate alınmadı. 1-2 tane milletvekili arkadaş ile bu konu görüşüldü. Ancak bizim yazımız ortada dururken böyle bir kiralama işlemi yaptılar. Bu karar düşünülmeden veya şehir ölçeği planlanmadan verilmiş bir karardır.

Buraya bir İngiliz Koleji de açılsa biz yine karşı çıkardık. Burası böyle bir şeyi kaldırmaz” dedi.