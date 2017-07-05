Kentin göbeğinde yangın korkusu

Karaoğlanoğlu’nda dün öğle saatlerinde Tempo Market’in arkasındaki arazide çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangının itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülmesi ile bölge halkı rahat soluk aldı

Girne’de Karaoğlanoğlu bölgesinde dün öğle saatlerinde boş arazide çıkan yangın bölge halkında korkuya neden oldu. Yangınla birlikte Karaoğlanoğlu’nun bir bölümü kara dumanlara büründü. Bölgede evlerin ve iş yerlerinin olması yangın bölgesinde korku yarattı. Bölge halkı ve iş yeri sahipleri yangına ilk müdahaleyi yaparak yangının daha fazla büyümesini engellemeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve doğru müdahalesiyle yangın felakete dönüşmeden söndürüldü.

İki itfaiye aracı müdahale etti

Dumanların Karaoğlanoğlu’nu sarmasıyla birlikte itfaiye ekipleri alarma geçti. Yangın alanına ilk olarak bir itfaiye aracı getirildi. Daha sonra yangının evlere sıçrama tehlikesine karşı önlem olarak bir itfaiye aracı daha gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı müdahale etmesiyle alevler evlere ve işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangına çöpler neden oldu

Yangının söndürülmesiyle birlikte polis ve itfaiye ekipleri yangın alanında inceleme yaptı. Yetkililerin ilk belirlemelerine göre yangın arazide bulunan çöplerin tutuşmasıyla çıktı.