Kerem Bürsin: Dedemin yaptığını kendi oğluma yapmak isterim

Şu sıralar Burak Özçivit ile başrolü paylaştığı Can Feda filminin heyecanını yaşayan Kerem Bürsinsaat tutkusunu şöyle anlattı: "Bir aksesuarı sırf sosyal statü sembolü olarak göstermeye veya kullanmayı seven biri değilim. Mesleğim ve kişiliğim sebebiyle düzen benim için önemli. Bu yüzden saat benim hayatımda önemli bir yere sahip. Telefona bakmayı da çok seven bir insan değilim, bunun yerine saate bakmayı tercih ederim."

"DEDEM HEDİYE ETMİŞTİ"



Serenay Sarıkaya ile uzun süredir birlikte olan 30 yaşındaki oyuncu dedesiyle olan bir anısını da şu sözlerle ifade etti: "Saatler güzel ve klas bir yatırım olabilir. Koleksiyoner olarak biriktirmekten ziyade, günün birinde oğlum olursa ona vermek için saklamayı tercih ederim. Dedem bana 15 yaşındayken bir saat hediye etmişti. Ben de çok isterim seneler önce dedemin bana yaptığını kendi oğluma yapabilmek"