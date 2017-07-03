Kerem Bursin’den Serenay’a duygusal sürpriz
Geçen gün Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen düğün töreninde giydiği dekolteli elbise ile düğüne damga vuran Serenay Sarıkaya 26 yaşına girdi. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin’in yaptığı sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.
03/07/2017
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, Yasemin-İzzet Özilhan çiftiyle mavi tura çıktı. Özilhan ailesinin teknesiyle denize açılan dörtlü, Turgutreis açıklarında görüntülendi. Milliyet’in haberine göre, aynı gün 26 yaşına basan Sarıkaya, Bürsin'in sürpriziyle havalara uçtu. Oyuncunun annesi Ümran Sarıkaya'yı İstanbul'dan getirten Bürsin, sevgilisini hem sevindirdi hem de gözyaşlarına boğdu.
Uzun süre annesine sarılan ve hasret gideren oyuncu, daha sonra Bürsin'i öpücük yağmuruna tuttu. Sohbet edip, öğle yemeği yiyen ekip, ardından denizin tadını çıkardı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Sarıkaya, sadece serinlemek için suya girdi. Beş dakika yüzen oyuncu, günü annesinin yanında geçirmeyi tercih etti.