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'Kerimcan'ın olduğu yerde Sezen Aksu ve Muazzez Abacı olamaz'

Yapımcısı, Kerimcan'ın adını duyunca Muazzez Abacı'nın konserini iptal etti...

30/12/2017

'Kerimcan'ın olduğu yerde Sezen Aksu ve Muazzez Abacı olamaz'
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Muazzez Abacı, Sezek Aksu'ya ait 10 parçanın yer aldığı 'Sezen'imin Şarkıları' albümünün tanıtım konserini Ocak 2018'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde verecekti.

Posta'da yer alan habere göre; Muazzez Abacı ile yapımcısı, DJ Kerimcan Durmaz'ın 14 Ocak'ta aynı yerde sahneye çıkacağını öğrendi.

Murat Yıldırım "Kerimcan'ın olduğu yerde Muazzez abacı ve Sezen Aksu olamaz" diyerek programı iptal etti.



TAGS: Kerimcam, Muazzez Abacı, Sezek Aksu
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