Referandumda hareketli saatler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkenin karşı olduğu "bağımsızlık referandumu"nu gerçekleştiriyor.

Irak Federal Mahkemesi’nin anayasaya aykırı olduğunu ilan ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu için oy verme işlemi devam ediyor.

Kerkük'te ise gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

IKBY'nin tek taraflı aldığı, Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayetinin tamamı, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesi ile Celavla ve Karatepe kasabalarında sandık kuruldu.



Referandum, kısa bir süre önce terör örgütü DAEŞ'in elinden alınan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleri ile Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da yapılıyor.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecekti. Ancak oy verme süresinin 1 saat uzatıldığı iddia ediliyor.



7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonu 15.00 itibariyle referanduma katılım oranını yüzde 65 olarak duyurdu.

Kerkük'te sokağa çıkma yasağı

Referandumun yapıldığı tartışmalı bölgelerden Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kerkük Valiliği kentte bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Seçmenlerin illere göre dağılımı ise şu şekilde:



Erbil: 1 milyon 200 bin,



Süleymaniye: 1 milyon 280 bin,



Kerkük: 750 bin,



Duhok: 800 bin,



Musul Ovası: 750 bin



Diğer yerler: 420 bin.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.



Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğunu ve durdurulmasına karar vermişti.



ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek, kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.