Hayırlısı ile bugün başlıyorlar.

Nereden başlayacaklarını merak ediyorum doğrusu.

Bozulan güvenden mi yoksa akıllarına giren gizli yeni hedeflerden mi?

Bozulan güveni düzeltmek kolaydır.

Eğer akıllara giren gizli hedefler bertaraf edilebilirse.

Yoksa aynı minvalde, masa başında zaman tüketmek sadece gizli hedefleri olanlara yarar.

Çözüm için hiçbir faydası olmaz.

***

Anastasiadis’in başkanlık seçimi için kendince planlar yaptığı aşikardır.

Görüşme masasını bu planların bir parçası olarak değerlendirmeye çalıştığı da aşikardır.

Çünkü bulunduğu nokta aslında başkanlık seçimleri açısından pozitif bir noktadır.

Annan planından çok daha geride bir görüşme masası vardır.

Tersten söylenirse Annan planında Türk tarafına verilenlerin birçoğu Anastasiadis’in cebindedir.

Bu yolla “Annan planına evet diyen hain” imajından çoktan kurtulmuş ve kendisinin de sık sık tekrarladığı gibi Kıbrıs Rum halkının çıkarlarını kıyasıya savunmuştur.

Durduğu nokta aşırı uçtaki partilerle işbirliği yapmaya da çok müsaittir.

Sonuçta onların telkin ettiklerini yerine getirmiş durumdadır.

Ne eşitlik ne veto, ne garantör be asker.

Bu formül hertürlü seçim ittifakına müsaittir.

Geriye kalan uluslar arası alanda “görüşme masasını dağıtan taraf” konumuna düşmemektir.

Çünkü bunun bedelinin ağır olacağını çok iyi biliyor.

Bu nedenle de yıl sonuna kadar idare edeceği bir görüşme masasına oturuyor.

Sonrası bahane hazır.

Ülke seçime gidiyor, görüşmelere ara verelim.

***

Doğal gaz sondajıyla ilgili yaşanması beklenen gerginlikler de Anastasiadis’in işine geliyor.

Diplomatik bir gerginlikte kendi cephesini toparlayacağını biliyor.

İşin içine savaş gemileri de dahil olursa ballı börek.

Kendi liderliğinde tüm ulusu bir araya toplama planlarını eminim şimdiden hazırlamıştır.

“Vatan-millet” nutuklarıyla gireceği bir seçimden başarılı çıkacağı aşikardır.

***

Görüşmeler işte böylesi gizli hedeflerin gölgesinde başlıyor.

Bir sonuç alınması mümkün müdür?

Keşke umutlu olabilseydim.