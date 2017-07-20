Kesnik’in hayati tehlikesi sürüyor

Devrim DEMİR

Gönyelide önceki gün Şht Hatem Mine Sokağı boyunca bisikleti ile gitmekte olan 9 yaşındaki Ahmet Kesnik’e, yönetimindeki GN 208 plakalı van araçla çarparak ağır yaralanmasına sebep olan zanlı Faik Amcaoğlu tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Başından aldığı darbe neticesinde beyin kanaması geçirdiği öğrenilen küçük çocuğun ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde olduğu öğrenildi.

Yargıç Cenkay İnan, Faik Amcaoğlu’nun soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Behiç Tazeoğlu zanlı Faik Amcaoğlu’nun Gönyeli’de 18 Temmuz tarihinde saat 12.35 raddelerinde bisikletini Batı istikametine doğru kullanan 9 yaşındaki Ahmet Kesnik seyrettiği yolun sonunda bulunan Şht Mustafa Yusuf Hacı Sokağı yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmayıp dikkatsizce sokağa giriş yaptığı sırada, bisikletli çocuğun Faik Amcaoğlu yönetimindeki GN 208 plakalı çift kabin aracın önünü tıkayarak çarpıştıklarını kaydetti.

Tazeoğlu, kaza sonucu ağır yaralanan Ahmet Kesnik gitmiş oluğu Nalbantoğlu Hastanesi Acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip kafatasında oluşan kırık sebebiyle YDÜ hastanesine sevk edildiğini, Y.D.Ü Yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.