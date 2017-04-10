Kıb-Tek Müdürü Erdoğan, eleştirileri yanıtladı

KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan, Kıb-Tek ambar sorumlularının bir günlük uyarı grevinde kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

BRT’de 17. Saat programına telefonla katılarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, sendikanın ortaya koyduğu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Erdoğan, “Ambarların mali raporlarının tamamlanması gerekiyor. En iyi şekilde olabilmesi için her bölgedeki ambar sorumlularının başka bölgelerde 5-10 günlük süre için görevlendirilmelerini uygun bulduk. Bu 4 arkadaş değerli ve çalışkan insanlardır, suçları yoktur” dedi.

Gürcan Erdoğan, sendikanın kaos yaratmaya çalıştığını ancak bunun olmaması için de çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan dün akşam sendika yetkilileri ile bugün görüşmek için talepte bulunduğunu ancak sendikanın bunu kabul etmediğini açıkladı