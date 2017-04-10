Kıb-Tek uyarı grevi yaptı

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) üyesi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ambar sorumluları bugün, müdürün yönetmeliklere aykırı şekilde icraatlarda bulunup, personele baskı ve yıldırma politikaları uyguladığı gerekçesiyle bir günlük uyarı grevi gerçekleştirdi.

El-Sen ile bağlı bulunduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) yetkilileri, grev dolayısıyla Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki Kıb-Tek ambarlarında saat 10.00’da basın açıklaması yapıldı.

BIÇAKLI: “GÖREVLENDİRME YETKİSİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE AS BAŞKANINDADIR”

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı konuşmada, geçici olarak kurumların başına gelen müdürlerin, kurumların tapusunun kendisinde olduğu kanısına kapıldığını söyledi.

Kurumların da ülke gibi halkın malı olduğunu belirten Bıçaklı, herkesin her kurumda yetkisi kadar iş yapması gerektiğini, fakat Kıb-Tek müdürünün adeta “Osmanlı padişahı” gibi davranarak personele “seni attım, seni aldım, sen oraya gideceksin, sen buraya geleceksin” şeklinde müdahalelerde bulunduğunu savundu.

Müdürün ambar eminliği yapan kişileri yerinden etmesi ve 3 aylığına değişik ilçelere “görevlendirme” adı altında sürmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bıçaklı, bu yetkinin kurum yönetim kurulu başkanı ve asbaşkanın yetkisinde olduğunu hatırlattı.

“SENDİKAYI ÇAĞIRIN, DERDİNİZ NEYSE ANLATIN”

Kavganın siyasi değil, kuruma ve işe sahip çıkma davası olduğunu belirten Bıçaklı, Kıb-Tek Müdürünün Cuma’dan bu yana devam eden söz konusu durum hakkında yaklaşık bin kişiyi temsil eden El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu’nu arayıp, görüşmediğine işaret etti.

Bıçaklı, 15 günden beridir KIB-TEK’in büfesini çalıştıracak kahveci-çaycı olmadığına da işaret ederek, kurum müdürüne “Bir büfe işini çözemedin, KIB-TEK’in sorunlarını nasıl çözeceksin?” sorusunu yöneltti.

KIB-TEK Yönetimine ilgili sendikayı çağırıp diyalog kurma çağrısı yapan Bıçaklı, aksi durumda ambarlardan başlayan eylemin büyüyerek diğer şubelere yayılacağı ve sorumlunun KIB-TEK Müdürü olacağı uyarısında bulundu.

ÖKSÜZOĞLU: "SONUÇ ALICI GİRİŞİM YAPILMADI"

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu da konuşmasında, Kıb-Tek müdürünün 3 Nisan’da “Kıb-Tek’in kötü yönetildiği” iddiaları geri alınmadığı takdirde sendikayla görüşmeyeceği yönünde bir bildirim aldıklarına işaret ederek, kurum yönetiminden yetkilendirilecek bir kişinin sendikayla görüşmesini talep ettiklerini belirtti.

Öksüzoğlu, 29 Temmuz 2016 tarihinde sendikanın yazdığı yazıyla işyerindeki sorunları bildirdiğini fakat aradan geçen 1 yıla yakın sürede sonuç alıcı hiçbir ciddi girişimde bulunulmadığını kaydetti.

Umut Öksüzoğlu, Lefkoşa’dan Güzelyurt’a, Mağusa’dan Girne’ye, Girne’den Mağusa’ya gönderilme durumu gündeme gelen personelin elindeki yazıların iptalinin grevi sonlandırmak için bir sebep olacağını söyledi.

Öksüzoğlu, toplu iş sözleşmesinde görevlendirmelerin sendikayla görüşülerek yapılabileceğinin ve bir disiplin suçu olmaksızın bu tip bir görevlendirme yapılamayacağının karara bağlandığına da işarete ederek, ambar sayımının ambar sorumlusu çalışanın kendi ambarından uzakta olduğu bir ortamda yapılamayacağının da altını çizdi.

Bugünden itibaren müdür tarafından çalışanlarla ilgili alınacak hiçbir kararı tanımayacaklarını kaydeden Öksüzoğlu, kendisinin hiçbir partiyle bir bağlantısı olmadığını, KIB-TEK Müdürü’nün hangi parti meclisinde görev aldığını ve hangi partiden milletvekili adayı olmaya hazırlandığını açıklamasını istedi.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)