KIB-TEK yeni yönetim kurulu belirlendi
13/03/2018
KIB-TEK yeni yönetim kurulu belirlendi. Ahmet Hüdaoğlu başkanlığındaki kurul Asım Özer, Halil Akansel, Emre Efendi,Yusuf Avcıoğlu, Ercan Hoşkara, Şevket Şenbülbül’den oluştu
Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK)’nun yeni yönetim kurulu KKTC Başbakanı Tufan Erhürman tarafından onaylandı.
Başbakan Erhürman’ın onaylamasının ardından bugün itibariyle göreve atanan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Başkan: Ahmet HÜDAOĞLU
Asbaşkan: Asım ÖZER
Üye: Halil Akansel
Üye: Emre Efendi
Üye: Yusuf Avcıoğlu
Üye: Ercan Hoşkara
Üye: Şevket Şenbülbül