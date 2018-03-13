HABER KIBRIS

KIB-TEK yeni yönetim kurulu belirlendi

13/03/2018

KIB-TEK yeni yönetim kurulu belirlendi
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KIB-TEK yeni yönetim kurulu belirlendi. Ahmet Hüdaoğlu başkanlığındaki kurul Asım Özer, Halil Akansel, Emre Efendi,Yusuf Avcıoğlu, Ercan Hoşkara, Şevket Şenbülbül’den oluştu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK)’nun yeni yönetim kurulu KKTC Başbakanı Tufan Erhürman tarafından onaylandı.

Başbakan Erhürman’ın onaylamasının ardından bugün itibariyle göreve atanan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Ahmet HÜDAOĞLU

Asbaşkan: Asım ÖZER

Üye: Halil Akansel

Üye: Emre Efendi

Üye: Yusuf Avcıoğlu

Üye: Ercan Hoşkara

Üye: Şevket Şenbülbül

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TAGS: Kıb-Tek Yönetim Kurulu
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