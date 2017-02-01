KIB-TEK'te aylık zarar 10 milyon

Elektrik Kurumu yüzde 15’in üzerinde bir zam daha yapacak

Raif DOĞRU



Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) kısa bir süre önce yapmış olduğu artışlara karşın zararın devam ettiği ve ikinci bir zammın yolda olduğu öğrenildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre elektriğin Kilowat saatine 9,5 kuruşluk bir zam daha yapmaya hazırlanan KIB-TEK, şu an itibarıyla ayda 10 milyon TL zarar ediyor. Kilowat saate 9,5 kuruşluk zam, faturalara yüzde 16’lık bir artış anlamına geliyor.

Özellikle kış aylarında elektrik tüketiminin fazla olması nedeniyle faturaları ödeyemez duruma gelen vatandaşların, ikinci bir zam karşısında çok daha ciddi sıkıntılarla karşılaşacağı belirtiliyor.

Yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirten bir yetkili “Fakat başka çaremiz de yok. Şu an itibarıyla KIB-TEK borçlanmak sureiyle durumu idare ediyor ve bu durum sürdürülebilir değildir”dedi.

Türkiye’den elektrik 2 yıl sonra

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Türkiye’den elektrik getirilmesi konusundaki çalışmalar devam ediyor. Ancak bunun sonuçlanması ve KKTC’ye elektrik verilmesinin en az 2 yıllık bir süre alacağı belirtiliyor.







Türkiye’den elektriğin gelmesine kadar KIB-TEK’in bugünkü şekliyle çalışmaya devam edeceğini belirten yetkili, hükümetin şu an itibarıyla ‘özerkleşme’ düşüncesinde olmadığını, böylesi bir durumun kurumu daha da kötüye götüreceğini söyledi.







Yetkili “Özelleşme söz konusu olur mu?” sorusuna ise, bunun ancak Türkiye’den elektriğin gelmesi sonrasında gerçekleşebileceğini kaydetti.