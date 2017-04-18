Kıb-Tek’ten Maliye Bakanlığı’na 1 Mayıs’a kadar süre
18/04/2017
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kuurlu birçok sektöre sağlanan ve 28 milyon TL’e ulaşan elektrik teşviklerini 2015’ten beridir ödemeyen Maliye Bakanlığı’na 1 Mayıs’a kadar süre tanıyacak. Kıb-Tek’in devletten belediyelerden ve diğer borçlar dahil bugüne kadar yaklaşık 300 milyo TL alacağı var. Vatandaşın borcunun da u paraya eklenmesi durumunda alacak miktarı 642 milyon TL’ye çıkıyor. Kurumun toplam borcu ise 158 milyon TL
Kaynak: Kıbrıs Gazetesi - Haberin Tamamı için linke tıklayın: http://www.kibrisgazetesi.com/ekonomi/kib-tek-tesvikleri-kaldiriyor/16802