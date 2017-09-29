Kibariye: O davete katıldığım için beni dışladılar

Geride bıraktığımız Ramazan ayında Cumhurbaşkanı’nın düzenlediği iftar davetlerinden birine katılan ve burada Cumhurbaşkanı’nın yanağından makas aldığı görüntülerle gazetelere haber olan Kibariye, görünen o ki bu davete katıldığı için halk tarafından tepki görmüş. Verdiği röportajda başına gelen bir olay üzerinden bu dışlanma olayını anlatan Kibariye herkesin bir arada kavgasız ve sorunsuz yaşamasını istediğinin altını çizdi.

İşte Kibariye röportajının o kısmı:

‘DAVETE GİTTİM, DIŞLANDIM’

Biz sanatçıyız. Tabii ki böyle davetlere katılacağız. Ama belli insanlar bunu anlamıyor. Benim de başımdan bir olay geçti. Markette bir kadın yanıma gelip, Cumhurbaşkanımızın davetine katıldım diye ‘seni eskiden seviyordum ama artık sevmiyorum, dinlemiyorum’ dedi. Cevap bile vermedim kadına ama çok üzüldüm. Böyle olmamalı. Ülkemi çok seven bir sanatçıyım. Her zaman ülkem için elimden ne gelirse yaparım. Birbirimizi ayrıştırmak yerine sıkıca sarılmalıyız.