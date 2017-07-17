Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İstanbul’da

Disiplinler arası disiplin dahilinde Eğitim Sistemi’nin uygulandığı Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Lisans ve Ön lisans Programları hakkında öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Işıklar Şehri Lefkoşa’da, hayalinin ötesinde ‘’Yeni Bir Sen’’ olma umuduyla bekleyen aday öğrencilerle, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’nün 3 gün sürecek Tercih Fuarı’nda öğrencilerin yoğun ilgisi ve araştırmacı sorularını yanıtlıyor.

Ankara Alfa Altınpark Tercih Fuarı’nın sonrası, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Turgay Akalın ‘’Hasta Hakları’’ üzerine verdiği seminerin ardından, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde de aday öğrencilerle buluşarak Ön Lisans Program dahilinde olan Sağlık Meslek Yüksekokulu bölümleri hakkında gelen soruları cevapladı. Akalın yoğun talep arz eden, yeni açılan ‘’Fizyoterapi’’ bölümü hakkında da bilgi vererek, aday öğrencilere Sağlık Alanında ki gelişmelerin , önemini vurgulayarak bilgi sahibi olmalarını sağladı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Üniversiteli olma heyecanıyla bekleyen aday öğrencilere, Lisans ve Ön Lisans Programlar dahilinde gerek misyon ve vizyonu en iyi şekilde tanıtmayı amaçlayarak yeni eğitim ve öğretim yılı için İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Tercih Fuarı’nda aday öğrencileriyle buluşmaya devam edecek.