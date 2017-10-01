“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 57’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bu sabah saat 11.00’de, Lefkoşa’nın Rum kesimine bağlı Strovolo semtindeki Yosif Hacıyosif Caddesi’nde gerçekleştirilen resmi geçit töreni sırasında Yunanistan’dan gelen iki F-16 uçağının uçtuğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, iki adet F-16 uçağı, törende Yunanistan’ı temsil eden Savunma Bakanı Panos Kammenos’un kararıyla Kıbrıs’a gönderildi.

Aynı kaynaklara göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, resmi geçit töreninin ardından yaptığı açıklamada, Rum halkına, barışçıl bir diyalog içerisinde Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin sağlanması için çabaların sürdürüleceğini teyit etti.

Barışçıl bir diyalog içerisinde ülkenin yeniden birleşmesi çabalarını sürdüreceğini kaydeden Anastasiadis, “garantilerden, müdahale haklarından, işgal ordusunun bağımlılığından kurtulmanın” en iyi şekilde sağlanması girişimlerini sürdüreceğini kaydetti.

Yunanistan ile olan işbirliğinden de söz eden Anastasiadis, bunun, saldırgan faaliyetlerin bertaraf edilmesi konumunda olmaları ve güçlü bir pozisyonda müzakere etmeleri için gerekli önkoşulları yarattığını savundu.

Kıbrıslı Türklere de seslenen Anastasiadis, “Bu Cumhuriyet, bu ülke hepimizi sığar, yeter ki karşılıklı saygı ve herkesin haklarının sınırlarının nereye kadar ulaştığını bilelim” ifadesini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ise törenin ardından yaptığı açıklamada, Yunan F-16’ların, 2001 yılından sonra, ilk kez törende yer aldığını ifade etti. Kammenos, bugünkü askeri geçit töreninin, Akdeniz’de geniş bölgede, istikrar ekseninin yaratılması konusunda güçlü bir mesaj gönderdiğini savundu.

Kammenos, Rum liderliğiyle birlikte, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için çabalara devam edeceklerini ifade etti.