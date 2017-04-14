Kıbrıs Emlak Merkezi yeni formatı ve ayrıcalıklı özellikleriyle yayında!

Kıbrıs emlak sektörü son aylarda büyük talep görüyor. Özellikle Türkiyeli yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen KKTC’de piyasa hareketli.

Bu süreçte yatırım ve yatırımcının buluşma noktası haline gelen Kıbrıs Emlak Merkezi, okurları için yepyeni bir sayfa açtı. Kıbrıs’ın ilk ve tek emlak haber portalı olarak yayın yapan site, artık ilan ve projelerle de dolu dolu.

Kıbrıs Emlak Merkezi, sade ve kullanışlı önyüzüyle karşılıyor site ziyaretçilerini. Bu sitede kiralık, satılık ilan ve yeni proje aramak çok kolay. Detaylı bir filtreleme özelliği sunuluyor ziyaretçilere, böylece aradıkları gayrimenkulü diğerlerinden rahatlıkla ayırabiliyorlar.

Sadece profesyonellerin ilan girişi yapabileceği bir altyapısı var portalın. Birçok sitede olduğu gibi “sahibinden” adı altında el altından komisyonculuk yapanlara kapılarını kapatıyor Kıbrıs Emlak Merkezi.

Aynı şekilde diğer yayınlarda yaşanan noksan yanlar da Kıbrıs Emlak Merkezi’nde ortadan kaldırılmış durumda. Örneğin her ilanın bir süresi var, 60 gün. Danışman işlem yapmazsa, 61’inci gün ilan pasife düşüyor.

Yeni ilan girmeden, sadece ilan güncelleyerek de öne çıkmak yok bu sitede. Her proje kayıt tarihine ve fiyat aralıklarına göre sıralanıyor. Sadece güncelleme yaparak öne çıkma devri kapanıyor Kıbrıs Emlak Merkezi’nde.

Her danışmanın bir marka olacağı, firmaların danışmanlarını daha çok öne çıkaracağı bu sistem, ziyaretçilere cazip faiz oranlarıyla anlık kredi onayı imkanı da sunuyor.

İçeriğini ilan ve portföylerle güçlendiren Kıbrıs Emlak Merkezi, yine emlak ve inşaat sektöründen haberlerle de öne çıkıyor. Yeni yatırım projeleri, cazip fırsatlar ve çok daha fazlası için www.kibrisemlakmerkezi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.