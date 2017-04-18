Kıbrıs en çok kahve tüketen ülkeler arasında
18/04/2017
Uluslararası Kahve Organizasyonu kişi başına en çok kahve tüketilen ülkelerin sıralamasını yaptı. KIBRIS kişi başına yılda 4.8 kilo kahve ile 20'inci sırada yer alırken Türkiye kişi başına yılda 400 gram kahveyle 104'üncü sırada yer aldı.
Listenin ilk sırasında ise kişi başına yılda 12 kilogram kahve tüketimiyle Finlandiya bulunuyor.
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İşte en çok kahve tüketen ülkeler;
1- Finlandiye (12 kg)
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2- Norveç (9,9 kg)
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3- İzlanda (9 kg)
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4- Danimarka (8,7 kg)
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5- Hollanda (8,4 kg)
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6- İsveç (8,2 kg)
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7- İsviçre (7,9 kg
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8- Belçika (6,8 kg)
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9- Lüksemburg (6,5 kg)
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10- Kanada (6,2 kg)
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11- Bosna Hersek (6,1 kg)
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12- Avusturya (5,9 kg)
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13- İtalya (5,8 kg)
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14- Slovenya (5,8 kg)
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15- Brezilya (5,5 kg)
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16- Almanya (5,5 kg)
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17- Yunanistan (5,4 kg)
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18- Fransa (5,1 kg)
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19- Hırvatistan (4,9 kg)
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20- Kıbrıs (4,8 kg)