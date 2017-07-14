Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği: Sahipsiz köpekleri barınaklara kapatmak çözüm değil

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği son günlerde sahipsiz sokak hayvanları yüzünden meydana gelen olaylar hakkında açıklama yaptı.

"Tüm sahipsiz köpekleri barınaklara kapatarak çözüme ulaşılmayacağını söyleyen dernek "Sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan sorunlardan toplum olarak hepimiz sorumluyuz" ifadelerini kullandı

Açıklama şöyle:

Lefkoşa bölgesindeki bir işletmeye ait birçok kümes hayvanının, 12/7/17 tarihinde, sahipsiz köpekler tarafından boğularak öldürmesini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Konuyla ilgili işletmenin derneğimizle iletişime geçmesi üzerine ilgili işletme Hayvan Refah Yasası ve ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumlulukları konusunda detaylı olarak bilgilendirildi. Belediyenin olaya müdahale etmesi konusunda görüşmelerde bulunuldu. İşletmenin zararını tayin etmek isteme talebi üzerine ilgili işletme avukat ve polise yönlendirildi. Köpeklerin çocuklar ve insanlar için ne derece saldırgan olduğu konusunda bilgi alınmaya çalışıldı. Bu bağlamda ne yazık ki köpeklerin kanatlı hayvanları boğarak öldürmelerinin doğalarında olduğu söylendi. Ve ne yazık ki bazen sahipsiz köpekler sokaklarda yaşam mücadelesi vermenin koşulu gereği de saldırgan olabiliyorlar. Ancak bu onların gerçek anlamda diğer canlılar için tehlike oluşturduğunu ve bunun çözümünün birçok kez şahit olduğumuz gibi, ülkemiz genelinde gitgide artan köpekleri silahla vurmak ve/veya zehirlemek olmamalı. Peki yakalanan köpeklerin cezası ne olacak veya başka bir deyişle bu konu nasıl çözülecek? Barınağa mı gidecekler, uyutulacaklar mı yoksa başka bir bölgeye mi bırakılacaklar? Yasa gereği bu tür ihbarlarda diğer canlılara zarar verme eğiliminde olan köpekler belediyeler tarafından yakalanıyor, veteriner hekimler tarafından kontrolden geçiriliyor, gerçekten diğer canlılara zarar verecek psikolojide olan ve rehabilite edilemeyeceğine dair rapor verilen köpekler uyutuluyor. Bu sonuca daha fazla canlıya zarar gelmemesi adına saygı duyulması gerekir. Aksi rapor verilmesi durumunda ise köpekler mevcut barınaklara yerleştiriliyor. Ancak ülkemiz genelinde barınak sayısı çok yetersiz, her belediyeye ait modern yaşam alanları şeklinde olması gereken barınak maalesef mevcut değil, mevcut barınaklarda kapasite üstünde köpek popülasyonuyla çalışıyor. Barınaklardaki köpeklerin bile birbirini parçaladığına, salgın hastalıklar sebebiyle hayatlarını kaybettiklerine ve maddi imkânsızlıklar sebebiyle yeterli sağlık hizmetlerini almadıklarından kısa sürede öldüklerine üzülerek şahit oluyoruz. Bu durumda ise çözüm köpeklerin yerlerinin değiştirilmesi, kümes hayvanı / ağıl olmayan yerlere taşınması oluyor ki bu sistem kalıcı ve sürdürülebilir yapıda değil.

Kalıcı ve sürdürülebilir yapıda bir çözüm ancak barınak sayısının artması, sahipsiz köpek nüfusunun kısırlaştırma projesi ile azaltılarak kontrol altına alınması, sahipli köpeklerin ruhsat/çip denetimi ve mevcut Hayvan Refah Yasası’nın gerçek anlamda uygulanmaya başlanması ile mümkün. Bunun için de dernekler, belediyeler, veteriner dairesi ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın birlikte hareket etmesi gerek. Derneğimiz aktif olarak faaliyette olduğu 2 yıllık süreç içerisinde, sınırlı bütçeyle, 98 kedi ve 31 köpeğin kısırlaştırılmasını sağlamış, Girne ve Lefkoşa Belediyeleri barınak projelerinde aktif rol üstlenmiştir. Ancak tüm sahipsiz köpekleri barınaklara kapatarak çözüme ulaşılmayacaktır. Barınaklardaki binlerce köpeğin yaşam kalitesi ancak sürdürülebilir yapıda bir bütçe ve manevi destek ile mümkün olacaktır ki bu konuda belediyelere ve derneklere olduğu kadar toplum bireylerine de sorumluluk düşmektedir. Barınaklarda 3-4 yaşına gelen ve kısıtlı bir alanda yaşamını devam ettiren, 1 kez bile yürüyüşe çıkarılmayan yüzlerce köpekten sadece birini olsun ormanlık alanda yürüyüşe çıkarmaya çalışmanın psikolojisini sadece yaşayan bilir.

Bu bağlamda, derneğimizin kuruluş amacı / vizyonumuz tüm canlılar adına sürdürülebilir bir çevre oluşumuna katkıda bulunmaktır. Ancak sürdürülebilir bir çevre oluşumu ilgili tüm kurum/kuruluş ve toplum bireylerinin de sorumluluk alması ve kendilerine düşen görevi yerine getirmesiyle mümkün olabilir. Biz insanlar aslında hayvanların yaşam alanlarını fazlasıyla kullanıyor, yiyecek bulma imkânlarını sınırlandırıyoruz. Bu yazının da aslında asıl amacı toplumdaki algıyı biraz olsun değiştirmek. Sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan sorunlardan toplum olarak hepimiz sorumluyuz, Çözüm için de hepimiz birlik olup birlikte hareket etmeliyiz, hem maddi hem de manevi olarak. Bireysel olarak bunu yapacak gücümüz yoksa eğer, yapabilen/mevcut koşullarda yapmak için çabalayan dernek, belediye, kurum ve/veya kuruluşlara maddi manevi yardım etmeli, destek olmalı ve suçlu aramaktan, sorumlu aramaktan vazgeçmeliyiz. Enerjimizi tüm canlılar için sürdürülebilir yapıda bir çevre oluşumuna katkıda bulunmak için kullanmalıyız. Çünkü bu çevre, bu ülke, bu dünya bizim çocuklarımıza kalacak.

Son olarak, ilgili işletmeye ait 12/07/17 tarihinde basında yer alan habere istinaden, belirtmek isteriz ki derneğimiz prensibi gereği hiçbir kurum/kuruluş/işletme hakkında araştırma yapıp, bilgi sahibi olmadan, doğruları öğrenmeden yayın yapmıyor; etik kuralları çerçevesinde hak arıyor ve eleştirilerinde yıkıcı değil yapıcı olmaya çalışıyor. Ve hiçbir maddi kazancı olmayan gönüllü ekip arkadaşlarımız ve destekçilerimiz aileleriyle geçirecekleri zamandan kısarak yardıma muhtaç canlılara aktif bir şekilde yardım etmeyi sadece mutlu olmak, gece biraz daha huzurlu uyuyabilmek için gerçekleştiriyor. Daha güzel bir dünya ancak sevgiyle ve merhametle mümkün. Bunu da ancak birlik olarak gerçekleştirebiliriz.