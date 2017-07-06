Kıbrıs konferansı saat 12.00’de başlayacak

Kıbrıs sorununa iki kurucu devlet esasına dayanan federal çözüm bulmak amacıyla İsviçre’nin Crans Montana kasabasında 28 Haziran’da başlayan Kıbrıs konferansı devam ediyor.

Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nda bugün dokuzuncu gün .

Konferansın bugünkü program da belli oldu. Konferans Kıbrıs saatiyle saat 12.00’de başlayacak.

Taraflar dün de sabah mesaiye kendi içinde yaptıkları değerlendirme toplantıları ele başlamıştı.

Akşam saatlerinde de Kıbrıs Konferansı toplantıları başlamıştı.

Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele alındığı ikinci masa toplantısının ardından, Kıbrıs’taki taraflar ve garantörlerin biraraya geldiği birinci masa toplantısı yapıldı.

5’li toplantıya Avrupa Birliği Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de gözlemci olarak katıldı.

Toplantının çıkışında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide kısa bir açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelişine yönelik hazırlıkların bu gece ve yarın devam edeceğini kaydeden Eide, Guterres’in de katılacağı bugünkü saat 12.00’de başlayacağını söyledi.

Eide, “Bu ziyareti en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor” dedi.

Eide, bir soru üzerine, hep beraber konferans toplantılarında konuşulanlara ve sunulanlara ilişkin yorum yapmama kararı aldıklarını belirtti.

“Burada ne kadar kalacağız?” yönündeki soruyu yanıtında, Eide, şu an bir şey söylemenin zor olduğunu; yarın geceyi bekleyip görmek gerektiğini söyledi.