Kıbrıs Konferansı’nda 8.gün toplantıları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 5’li toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada Rum tarafının ortaya koyduğu önerilerin yeni bir açılım içermediğini kaydederek, Genel Sekreterin ikinci kez masaya gelişini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Yarın toplantıların ikili ve 5’li şeklide devam edeceğini anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, yarının yoğun ve verimli geçeceği beklentisini dile getirdi.

Rum tarafının önerileri konusunda ise Cumhurbaşkanı, adına öneri denen içerikte önemli açılımlar bulunmadığını dile getirdi.

“Dilerim ki bu öneriler göz boyama amacıyla masaya gelmedi” diyen Cumhurbaşkanı, “Genel Sekreter Guterres’in konferansa katılımının, çözüm için yardımcı unsurlar geliştirmesi temennisinde bulundu.

Kıbrıs Türk tarfının görüşlerinin her zaman yapıcı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini kaydeden Akıncı, rum taradının önerilerinin basına sızdırılmasından dolayı üzüntü duyduğunu da kaydetti.

EIDE: HERŞEY PERŞEMBE AKŞAMI BELLİ OLACAK

Yarım saat süren 5’li toplantı sonrası BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, toplantının ayrıntılarının paylaşmayacaklarını ancak herşeyin yarın akşam belli olacağını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in gelişi için hazırlık yaptıklarını belirten Eide, taraflar arasındaki yarınki toplantının Kıbrıs saatiyle saat 12.00’de gerçekleştirileceğini kaydetti.