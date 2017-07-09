İSVİÇRE’nin Crans Montana bölgesinde 10 gün süren ve başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansında kırılma anı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katıldığı ve cuma sabah saatlerine kadar süren yemekli toplantıda yaşandı.

Perde arkası bilgilere göre, toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin garantörlüğü konusundaki tıkanıklığı aşmak için “Garantörlüğü 15 yıl içinde yeniden değerlendirelim” teklifinde bulundu. Rum lider Nikos Anastasiadis, “Türkiye garantörlükten vazgeçtiğine dair yazılı belge versin” diye tutturunca Genel Sekreter, “Buraya kadarmış” diyerek konferansın bitişini ilan etti.

Masada, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere, gözlemci AB, Kıbrıslı Türk ve Rum liderler, BM Genel Sekreteri ve BM yetkilileri oturuyordu. İngiliz Reuters ajansı ve BM kaynakları, 4 saat süren son akşam toplantısında yaşananları şöyle anlattı:

İŞTE ADIM ADIM KRİZ ANI

- Rum ve Yunan tarafı, yeni Federal Kıbrıs’ta, garantörlüğün kaldırılması ve askerin de tamamen çekilmesi konusunda sürekli ısrar etti.

- Toplantının son anlarında, New York’ta garantör ülke başbakanlarının katılacağı yeni bir zirve düzenlenmesi konuşuldu. Anastasiadis daha sonra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı telefonla aradı. Rum lider telefon konuşmasının ardından, Türkiye’den garantörlükten vazgeçtiğine dair yazılı belge istedi.

- Çavuşoğlu, “15 yıl garantörlük kalır, daha sonra kaldırılıp kaldırılmayacağına karar veririz” dedi.

- Rum lider yazılı belgede ısrar edince, Genel Sekreter, Türkiye saati ile sabaha karşı saat 03.00’e kadar devam eden konferansı bitirdi.