Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı’nda kritik hafta başlıyor.

Kıbrıs Konferansında taraflar devam edilecek toplantıda masaya öneri paketleri koyacak.

Bu hafta tarafları yoğun çalışmalar bekliyor.

Toplantılara bugün ara verildi ancak taraflar kendi aralarındaki değerlendirmelerini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Crans- Montana’da yarın devam edecek Kıbrıs Konferansı öncesinde Pazar'ı toplantı ve temaslarla geçirdi.

Akıncı Pazar günkü ilk toplantısını müzakere heyetiyle yaptı. toplantının ardından Cumhrubaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla biraraya geldi.

Akıncı, müzakere heyeti ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı toplantılarının ardından Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Kıbrıs Konferansında taraflar yarın devam edilecek toplantıda masaya öneri paketleri koyacak.

Yarınki 5’li toplantıda ise masaya 5 farklı paket önerisinin geleceği öğrenildi.

Konferansta 3 garantör ülkenin, “Güvelik ve Garantiler” başlığındaki stratejik öneme sahip hususlardaki pozisyonlarının ana çerçevesini maddeler halinde listeleyerek, eş zamanlı Birleşmiş Milletlere sunacağı belirtildi.

BRT muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları da, geriye kalan başlıklarda askıda bekleyen konularda BM Genel Sekreteri’nin taraflarla birlikte belirlediği çerçeve dahilinde, stratejik karar gerektiren hususlara ilişkin paket önerilerini BM’ye sunacak.

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının masaya koyacağı paket önerileri, “Güvenlik ve Garantiler” başlığı dahil, tüm konularda askıda bekleyen ve iki kurucu devletin eşitliğine dayalı yeni federal ortaklığa ulaşılması için aşılması gereken stratejik öneme sahip spesifik konulardan oluşacak.