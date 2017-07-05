Kıbrıs Konferansı'nda toplantılar bu akşam devam edecek

Kıbrıs Konferansı toplantıları bu akşam saatlerinde yeniden başlıyor.

Elde edilen bilgiye göre, Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele alacağı ikinci masa toplantısının 18.00’de (Kıbrıs saatiyle 19.00’da); Kıbrıs’taki taraflar ve garantörlerin katıldığı toplantının ise saat 19.30’da (Kıbrıs saatiyle 20.30’da) başlaması öngörülüyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 12.00 (Kıbrıs saatiyle 13.00) sıralarında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi.