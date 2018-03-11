Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi ITB Berlin’de temsil edildi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Dünyanın en büyük fuarı olarak kabul edilen ITB Berlin’de temsil edildi.

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan yaptığı yazılı açıklamada, fuarı en iyi şekilde değerlendirdiklerini, bir çok anlaşmaya imza attıklarını ifade etti.

Savaşan, Almanya’nın KKTC için önemli bir pazar olduğunu ve bu ülkeden gelen turist sayısının her yıl arttığını belirtti.

Savaşan, her yıl 1.2 milyar insanın sınır ötesine ziyaret ettiğini ifade ederek, turizmin kültürlerarası diyalogun gelişmesinde önemli bir güç olduğunu kaydetti.