Kıbrıs sıcağına karşı ilginç çözüm

Aşırı sıcaklardan bunalan Geçitkaleli gençler, kendilerini serinletecek yöntemi buldu. Su kaçırmayacak şekilde Van tipi araçlarının arka kısmında tedbir alan gençler, ardından da buz gibi kuyu suyunu içerisine doldurdu. Gençler, peşi sıra kendisini soğuk suya atarken, ortaya da renkli görüntüler çıktı. İşi iyice abartan gençler, su keyfini oyuna çevirdi. Geçitkale'de oldukça renkli bir görüntü oluşturan gençler, yoldan geçenlerin de dikkatini çekti.

Kaynak:VAYGUZZUM